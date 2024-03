Migranti, si accelera per chiudere il Silos, il prefetto: "Stiamo lavorando"

"Stiamo lavorando alacremente, con il Comune principalmente, al progetto" che prevede di attrezzare l'ostello scout di Prosecco alla prima accoglienza dei migranti che arrivano a Trieste. Come riporta l'Ansa, le parole sono quelle del prefetto di Trieste, Pietro Signoriello. Durante un question time, ha ricordato il prefetto, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "ha dato contezza del progetto". Al momento, ha precisato Signoriello, non ci sono però ulteriori sviluppi sostanziali. E durante la trasmissione Ring andata in onda su Telequattro nella serata di ieri 21 marzo, lo stesso sindaco Roberto Dipiazza è intervenuto sul tema. "Una volta chiuso il Silos - così il primo cittadino - metteremo una macchina della polizia, dei carabinieri o della polizia municipale così nessuno potrà più entrarci. Questo è quello che vorrei venisse fatto".