Svanito da mesi, la disperazione della famiglia: 1500 euro a chi trova Silver

TRIESTE - Hanno tappezzato mezza Trieste con centinaia di volantini. Con l'aiuto del gruppo volontari ricerche Trieste, a seguito di alcuni avvistamenti, lo hanno cercato anche con l'ausilio di cani molecolari e droni. Ora, dopo oltre due mesi e mezzo di ricerche, sono pronti ad offrire una ricompensa di 1500 euro. È l'amore sconfinato di una coppia per il proprio cane Silver, un bovaro del bernese, scomparso la mattina dell'8 settembre dal giardino dell'abitazione dei proprietari in Costiera. "Quel giorno, ci siamo svegliati e non l'abbiamo più visto. Deve essersi allontanato nella notte o la mattina presto", racconta la coppia che non ha mai perso le speranze di ritrovarlo e di riabbracciarlo.

Le ricerche

Dalla Santa Croce a San Giovanni, i padroni di Silver hanno tappezzato mezza città con i loro appelli. Per le ricerche, grazie all'aiuto dei volontari, è stata messa in piedi una vera propria task force, pur di ritrovarlo. "Per il primo avvistamento a Opicina, eravamo circa una ventina di persone. Abbiamo provato un po' di tutto, anche le fototrappole - spiegano disperati - ma di lui non c'è ancora traccia". I proprietari escludono sia stato rapito. "Scavalcava spesso la recinzione: capitava di ritrovarlo dai vicini o nelle vicinanze dell'abitazione - raccontano -. Ha anche il terrore dei temporali e il giorno della scomparsa, alle prime luci dell'alba, ce n'era stato uno. Forse si è messo a correre e si è perso". Silver ha tre anni e non ha nessuna targhetta, in quanto è stata ritrovata in giardino proprio la mattina della scomparsa. Chiunque lo vedesse è pregato di realizzare un video o scattare una foto e di contattare i volontari del gruppo ricerche Trieste al seguente numero: 3289139910.