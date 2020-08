Tentano di smontare il paraurti di un'auto nella notte: denunciati 4 minorenni

I Carabinieri della Compagnia di via Hermet, nella notte di Ferragosto, hanno sorpreso 4 minori sloveni intenti a smontare il paraurti di un’auto in via Valmaura. I giovani sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto e riaffidati alle rispettive famiglie.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Trieste, con il supporto di personale del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre e delle Squadre Operative di Supporto del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia, in occasione del Ferragosto ha intensificato i servizi di prevenzione generale e di vigilanza sul territorio.