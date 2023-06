Un sasso lo colpisce in testa e rompe il casco: soccorso uno speleologo triestino

CLAUT (PN) - Un sasso lo colpisce in testa rompendogli il casco: è successo ieri sera a uno speleologo soccorritore triestino di 38anni durante un'esercitazione all'interno dell'Abisso dell'Ottavo Nano nel comune di Claut, in provincia di Pordenone. L'intervento del soccorso alpino è scattato alle 19:30 e l'uomo è stato portato in ospedale a Udine con l'elicottero dell'elisoccorso regionale. Ha subito un forte trauma cranico, nonostante il quale è rimasto sempre vigile e cosciente.

L'incidente è avvenuto a -200 metri all'interno dell'abisso e ne è stata data immediata comunicazione al campo base all'esterno della grotta situato a quota 1700 metri. Poi è stato contattato il Nue 112 tramite comunicazione radio alla stazione Valcellina del Soccorso Alpino, intervenuta con una squadra di cinque tecnici, che si è diretta a Casera Pradut a supporto delle operazioni di soccorso. Il ferito è stato fatto uscire dell'abisso, immobilizzato con apposito ausilio dai colleghi di esercitazione, tra cui un medico speleologo. L'elicottero è arrivato nei pressi dell'uscita dell'abisso sbarcando il tecnico di elisoccorso, il medico e l'infermiere del 118 con verricellate da 50 metri. Il ferito è stato preso in carico, una volta uscito all'esterno, dall'equipe dell'elisoccorso, imbarellato sulla spinale e imbarcato con verricellata.