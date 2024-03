Oltre un chilo di hashish in casa, nei guai cinquantasettenne triestino

TRIESTE - I carabinieri della stazione di Borgo San Sergio hanno arrestato uno spacciatore triestino di 57 anni in quanto trovato in possesso, all'interno della sua abitazione, di oltre un chilogrammo di hashish. Già suddivisa in numerosi panetti (di cui sette marchiati con il logo di Bong Appétit, serie televisiva prodotta da Vice e andata in onda tra il 2016 e il 2019), la droga è stata posta sotto sequestro assieme a poco meno di 9 mila euro, provenienti dallo spaccio. Il blitz dei militari dell'Arma è avvenuto nei giorni scorsi dopo una mirata attività investigativa che ha permesso, nel corso degli ultimi mesi nei rioni di Valmaura, lo stesso Borgo San Sergio e Melara, di individuare l'uomo.

Dopo svariati pedinamenti e osservazioni, ma anche grazie alle segnalazioni di soggetti dediti all'uso personale di stupefacenti, i carabinieri hanno richiesto alla procura di poter effettuare una perquisizione presso l'abitazione del cinquantasettenne. Secondo le prove raccolte, la casa aveva assunto il ruolo di un vero e proprio "punto di smercio dello stupefacente per numerosi clienti della città". Dopo gli atti di rito l'uomo è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. Tra il materiale sequestrato anche numerosi bilancini di precisione e alcuni coltelli.