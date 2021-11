Spacciatore latitante arrestato nel porto di Monfalcone

Arrestato uno spacciatore in porto a Monfalcone: è successo nel pomeriggio dell’otto novembre scorso, durante i controlli effettuati in ingresso al Porto. La Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ronchi dei Legionari ha tratto in arresto R.M.M., cittadino spagnolo di 50 anni, che transitava nel porto per scaricare delle merci.

L’uomo è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione - emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino - poiché facente parte di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con una pena residua da espiare di un anno e quattro mesi di reclusione.

Al termine degli atti di rito, lo stesso è stato associato alla Casa Circondariale di Gorizia e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.