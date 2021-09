Sparatoria, Unarma: “Carenza di personale ed equipaggiamento vetusto per le forze dell’ordine”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del sindacato Unarma in merito alla sparatoria di sabato 4 settembre:

I fatti accaduti il 04 agosto 2021 in Via Carducci a Trieste sono eventi eccezionali che meritano l’attenzione di tutti. È incredibile pensare che Trieste sia diventata, nel giro di pochi anni, una zona di guerriglia urbana caratterizzata da colpi d’arma da fuoco in pieno centro ed in pieno giorno. L’ultima sparatoria risale a non poco tempo fa, il 4 ottobre 2019 all’interno della Questura di Trieste.

L’attenzione che UNARMA ha è soprattutto mirata al sistema giudiziario, e più precisamente all’inadeguatezza della normativa penale, che favorisce indirettamente il verificarsi di tali eventi, così come anche affermato dal SAP Trieste, col quale UNARMA condivide pienamente l’ideale.

Nello specifico le Forze di polizia che ogni giorno vigilano per le nostre strade col fine di rendere sicure e vivibili le nostre città, a volte vivono un senso di malessere caratterizzato anche dall’inadeguatezza, a causa delle vetuste condizioni delle dotazioni. La carenza di personale è un'altra tematica sulla quale bisogna accendere i riflettori, e sicuramente incide nella tematica del controllo capillare del territorio.

Trieste è uno dei centri nevralgici del nostro Paese, in quanto è “ponte ed autostrada” per il collegamento con paesi dell’Est Europa, e pertanto necessità di un sistema di controllo maggiore e soprattutto continuo, cosa quasi impossibile nell’attuarla, in quanto il personale di cui si dispone è insufficiente a garantire tale cosa.

Si auspica che il Governo porti nel proprio tavolo di lavoro tali problematiche al fine di migliorare il funzionamento dell’Amministrazione ed allo stesso tempo di poter garantire maggiore sicurezza a tutti i Cittadini della Provincia alla quale le Forze di Polizia dedicano ogni giorno il proprio lavoro.”