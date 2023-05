"Trieste Spring Run": ecco come cambia la viabilità

TRIESTE - Per favorire il regolare svolgimento e la sicurezza della "Trieste Spring Run", il Comune di Trieste ha previsto una specifica temporanea ordinanza per la viabilità che sarà operativa in particolare nella giornata di domenica 7 maggio sul percorso da viale Miramare alle Rive con arrivo in piazza Unità d’Italia.

Sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in viale Miramare, nel tratto compreso tra il varco di accesso al “Parco di Miramare” e l’intersezione con largo A Roiano, limitatamente alle aree di competenza del Comune di Trieste (ambo i lati). Divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) in viale Miramare, nel tratto compreso tra l’intersezione con largo A Roiano e l’intersezione con piazza Libertà (ambo i lati). Divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle ore 6.00 alle 18.00) in via Muda Vecchia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Teatro Romano e l’intersezione con piazza Piccola (ambo i lati), in piazza Piccola (tutta) nonché in largo Granatieri, nel tratto di 35 metri circa antistante i n.ri civ. 1 e 2 dall’intersezione con piazza Piccola (ambo i lati).

Divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli sulla strada che dall’abitato di Santa Croce adduce alla strada Costiera. Divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli su viale Miramare, nei tratti compresi tra il Bivio di Miramare e l’ingresso al “Parco di Miramare” e nel tratto compreso tra l’inizio del centro abitato di Trieste (rist. Marinella) e l’intersezione con largo A Roiano riservando, per quest’ultimo tratto, una corsia libera - lato a monte - per i mezzi di soccorso. Istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 14.00) per tutti i veicoli in viale Miramare, nel tratto compreso tra l’intersezione con largo A Roiano e l’intersezione con piazza Libertà sulla semicarreggiata lato mare ed istituzione di un senso unico di marcia in direzione Roiano sulla semicarreggiata lato edifici. Divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli sulle due corsie lato mare di piazza Libertà, largo Città Di Santos e corso Cavour fino all’intersezione con via Valdirivo.

Istituzione del divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli sulla via Pauliana, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Udine e l’intersezione con piazza Libertà. Divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) sulla via Valdirivo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trento e l’intersezione con corso Cavour. Divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli sulla via Nicolò Machiavelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trento e l’intersezione con corso Cavour. Divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 14.00) per tutti i veicoli sulla via Genova, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con corso Cavour. Istituzione del divieto di transito (esclusivamente dalle 6.00 alle 16.30 e/o sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli su corso Cavour - piazza L. A. Duca Degli Abruzzi - riva Tre Novembre - riva Caduti Per L'Italianità - piazza Unità d’Italia, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Libertà e l’intersezione con via Mercato Vecchio. Divieto di transito (esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00 e/o sino a cessate esigenze) su via Muda Vecchia – piazza Piccola

– largo Granatieri – via Malcanton, nei tratti compresi tra le intersezioni con via del Teatro Romano.

Esclusivamente dalle 6.00 alle 16.30 e/o sino a cessate esigenze è prevista la revoca dei parcheggi riservati ai taxi, di piazzale 11 settembre, di viale Miramare e di piazza Libertà (fianco Silos), mentre sarà previsto un parcheggio riservato ai taxi in piazza Libertà, lato giardino nel tratto compreso tra le vie Ghega e Cellini. Sono infine previsti il posizionamento di transenne longitudinali lungo il percorso della manifestazione e presidi sugli incroci e gli attraversamenti pedonali zebrati che si intersecano con il percorso di gara.