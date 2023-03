Trovato a terra in zona stazione, operato d'urgenza a Cattinara: è grave

TRIESTE - Nella tarda serata di ieri 26 marzo un quarantacinquenne di origini straniere è stato operato d'urgenza e successivamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara a causa di un gravissimo trauma cranico. L'uomo, in condizioni di alterazione alcolica, è stato soccorso da personale sanitario nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo regionale. Il quarantacinquenne è stato quindi trasportato al pronto soccorso del nosocomio triestino. Una volta in pronto soccorso l'uomo ha perso conoscenza ed è stato portato in sala operatoria dove, secondo quanto si apprende, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Al momento si trova ricoverato in gravissime condizioni in Rianimazione. Procede il posto di polizia di Cattinara. Per far luce sull'accaduto e per capire chi abbia chiamato i soccorsi, verranno acquisite le immagini della videosorveglianza della zona. Non si esclude che, all'origine dei fatti, ci sia una caduta accidentale.