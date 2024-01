"Col tuo nome addosso", l'omaggio a Stefano Furlan a 40 anni dalla morte

TRIESTE - In occasione del 40º anniversario della scomparsa di Stefano Furlan, il tifoso della Triestina colpito violentemente alla testa da un poliziotto nel dopo gara di Coppa Italia Triestina-Udinese l’8 Febbraio 1984, la curva della Triestina annuncia l’allestimento della mostra "Col Tuo Nome Addosso", una retrospettiva dedicata al tifoso tragicamente scomparso. “Col tuo nome addosso” sarà inaugurata il prossimo 7 febbraio alle 17 presso gli spazi espositivi della sala Sbisà del Magazzino 26, situato nel contesto del porto vecchio a Trieste, e sarà aperta al pubblico gratuitamente dall’ 8 febbraio al 1 aprile 2024.

La mostra

In occasione dell’inaugurazione si terrà un momento commemorativo per ricordare Stefano Furlan e per ripercorrere la sua curva che ancora oggi perpetua il suo nome e la sua memoria. La mostra è stata ideata e concepita come un tributo tangibile e affettuoso al tifoso che ha lasciato un'impronta eterna nel cuore della curva. “Col tuo nome addosso” si propone inoltre di esplorare e raccontare il contesto storico degli ultras di quegli anni (anche grazie ad immagini inedite), ripercorrendo un periodo in cui la passione per la Triestina ha unito numerosi giovani nel movimento emergente in Italia.

Chi era Stefano Furlan

Stefano Furlan è stato un giovane appassionato che si unì al movimento Ultras per il profondo amore per i colori della Triestina e un forte senso di appartenenza. La mostra offrirà un'opportunità unica per svelare la vera essenza di Stefano, andando oltre le stereotipate rappresentazioni mediatiche dell’epoca.

Il calendario degli eventi collaterali

8 Febbraio, ore 17 - Convegno su Stefano Furlan: nella sala Luttazzi del Magazzino 26, si terrà un convegno che vedrà la partecipazione di tifoserie e appassionati. Saranno affrontati temi legati alla vita di Stefano Furlan e al suo legame con la curva della Triestina.

16 Febbraio, ore 18.30 - Incontro con gli ultras: una rappresentanza di chi era presente l’8 Febbraio 1984 accompagnerà una visita guidata alla mostra.

22 Febbraio, ore 18 – Ospiti "Gli eroi di Stefano" : nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 i giocatori alabardati della storica promozione 82/83 saranno presenti insieme a una rappresentanza della rosa attuale della Triestina. Un momento di condivisione e ricordo.

24 Febbraio, ore 17 - Presentazione del libro "I ribelli negli stadi": Pierluigi Spagnolo presenterà il suo libro con focus sui temi calcistici, in particolare sugli Ultras.

1 Marzo, ore 18.30 - Presentazione del libro "Una notte lunga quarant'anni": la Curva Furlan presenterà il libro in memoria di Stefano Furlan, un percorso emotivo di quattro decenni di ricordi ed emozioni attraverso foto, cerimonie commemorative e striscioni negli stadi d’Italia.

9 Marzo, ore 20.30 - Proiezione in anteprima del film-documentario "A guardia di una fede": la Sala Luttazzi ospiterà la proiezione del film-documentario che narra la storia della Curva Nord dell’Atalanta.

15 Marzo, ore 19 - Proiezione del filmato "Una giornata col tuo nome addosso": proiezione del filmato che racconta il 40° Anniversario di Stefano, girato in occasione della commemorazione dell’8 febbraio di quest’anno.

21 Marzo, ore 20.30 – Asta benefica: la sala Sbisà ospiterà la messa all'incanto di magliette appartenenti alla Triestina e ad altre squadre di Serie A, B, C. L’intero ricavato, in accordo con i familiari di Stefano, sarà devoluto al reparto di Oncoematologia e trapianti dell'ospedale Infantile Burlo Garofalo.

22 Marzo, ore 20.30 - Presentazione del libro 'Ultras, gli altri protagonisti del calcio': nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 Sebastien Louis presenterà il suo libro con un supporto video di immagini storiche delle curve italiane.

Date: 8 febbraio 2024 - 1 aprile 2024

Orario: Giovedì e Venerdì 16:00 - 20:00; Sabato 10:00 - 19:00; Domenica e festivi 10:00 - 17:00

Luogo: Sala Sbisà, Magazzino 26, Porto Vecchio, Trieste