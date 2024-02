Tagli stipendi infermieri: raggiunto l’accordo per sei mesi

TRIESTE - Raggiunto ieri l'accordo tra sindacati e Asugi per la questione delle ex Rar: le precedenti maggiorazioni dei turni per le professioni infermieristiche vengono così confermate per sei mesi. Secondo le sigle sindacali, la nuova ripartizione inizialmente prevista non avrebbe garantito le maggiorazioni delle indennità di turno H12 e H24, dei festivi e dei notturni, dei richiami in servizio e dei cambi turno a causa della riduzione del fondo. Una situazione al momento scongiurata dopo l'incontro di ieri con la direzione Asugi e un precedente colloquio con il presidente Fedriga.

Intervengono in una nota Fabio Pototschnig (Fials), Francesca Fratianni (Cgil) e Giorgio Iurkic (Cisl), parlando di un incontro "chiusosi positivamente, abbiamo concordato di confermare le ex maggiorazioni dei turni (è previsto un aumento nel turno notturno che passa da 2,25 euro a 3,00 euro l'ora) e altri impegni già definiti nel 2023. A causa delle risorse attualmente a disposizione l'accordo ha una valenza di soli sei mesi" perché "le risorse a disposizione sono insufficienti per coprire la spesa di tutto l'anno e solo grazie alla massiccia partecipazione alla manifestazione dell'8 febbraio che ha indotto il Presidente Fedriga a dichiarare che nessun operatore dell'Asugi e del Burlo Garofolo perderà un solo euro, è stato possibile arrivare a questo accordo di 6 mesi che garantirà ai dipendenti dell'Asugi le stesse remunerazioni percepite nel 2023, anzi visto l'aumento di 0,75 euro l'ora del turno notturno lo stipendio per i turnisti sarà un po' più alto". Per quanto riguarda invece la seconda metà dell'anno, "per garantire gli impegni presi, l'Asugi dovrà chiedere alla Regione la compensazione delle risorse come previsto dagli accordi verbali presi il 16 febbraio fra le organizzazioni sindacali e il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga" concludono le sigle sindacali.

Nel dettaglio

Queste le Indennità di turno:

feriale (2,07 euro +1,00 euro tot. 3,07 euro giorno)

festivo (2,55 euro +1,50 euro tot. 4,05 euro ora)

notturno aumenta (4,00 euro + 3,00 euro tot. 7,00 euro ora dalle 22.00 alle 6.00)

I gettoni per i richiami in servizio verranno confermati solo per gennaio e febbraio. Da marzo vengono reinserite le ore aggiuntive (35 euro all'ora) e per le professioni sanitarie verranno pagate con i fondi di bilancio. Per la remunerazioni delle ore aggiuntive effettuate dalle altre figure professionali (es. OSS) ci sarà uno specifico progetto. Viene confermato l'importo per le indennità di pronta disponibilità (40,00 euro). Confermata anche la valorizzazione economica dei Tutor didattici (importi massimi 8mila euro o 9mila euro annui).