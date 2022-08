Sversamento a Monfalcone: il Comune chiede i danni

Il Comune di Monfalcone richiede ufficialmente un risarcimento per i danni subiti dal Comune in seguito allo sversamento di olio combustibile da una nave ormeggiata in porto nella serata del 22 agosto scorso. Si tratta della nave Al Saad, battente bandiera Marshall Islands. La lettera è stata inviata alla Samer &co. Shipping S.P.A., al Comandante della nave Al Saad Dmity Podkolzin e alla Zeaborn Ship Management GmbH & Cie Kg Ludvwig Erhard.

"Il grave incidente - riporta la lettera - ha richiesto l’intervento della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile comunale e del Servizio Tecnico del Comune, nonche? l’attivita? di ditte specializzate nel settore per arginare e rimediare per quanto possibile allo sversamento di heavy fuel oil, materiale molto inquinante, in prossimita? del litorale e delle zone balneabili; purtroppo, nonostante i pronti interventi attuati, non e? stato possibile circoscrivere completamente l’area interessata e parte delle sostanze si sono riversate sul litorale".

Viene quindi citato il divieto alla balneazione per due giorni, conseguente ai rischi dovuti al danno ambientale, e si fa riferimento anche a "indiretti danni economici e di immagine all’Amministrazione Comunale e alla citta? tutta". Viene infine precisato che "l’esatta quantificazione del danno materiale e non patrimoniale sara? possibile solo all’esito della compiuta consulenza tecnica che verra? disposta, nonche? all’esito di ogni ulteriore operazione e di ripristino dell’area."