Sversamento a Monfalcone: Marina Julia riapre ai bagnanti

A Marina Julia si può nuovamente fare il bagno. L’ordinanza emanata dal sindaco Cisint, già rinnovata il giorno prima dopo lo sversamento di carburante da una nave in porto, non è stata prorogata ed è terminata alle 10 di oggi. E’ stata una nave battente bandiera delle isole Marshall a perdere l’olio combustibile nella serata di lunedì 22 agosto, poi la spiaggia è rimasta chiusa alla balneazione per 48 ore circa.

Rimane ancora qualche traccia dello sversamento nella zona della "Cavanata" perché, trattandosi di una riserva, la pulizia deve essere svolta a mano, in collaborazione con le associazioni ambientaliste.

Stamattina all’alba è stata effettuata dal Comune la terza pulizia a Marina Julia, il materiale raccolto sarà analizzato e sono in corso le indagini per inquinamento ambientale. “Chiederemo i danni all’armatore – ha dichiarato giorni fa il sindaco – siamo intenzionati ad andare fino in fondo”.