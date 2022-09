Lo yacht dell'oligarca non è più in rada, SY A rientrato in cantiere

TRIESTE - Non si hanno grandi informazioni in merito ma ciò che si sa è che lo yacht dell'oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko è rientrato in cantiere. Le voci indicano come necessari i lavori di montaggio del terzo albero, smontato qualche mese fa. Nel bacino gestito da Fincantieri l'imbarcazione a vela più grande al mondo è tornata nella giornata di ieri 14 settembre. Nelle prossime ore è attesa una comunicazione ufficiale di Fincantieri.