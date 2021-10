Maratona Telequattro da record: lo spoglio seguito da 115 mila spettatori

"Un risultato che premia il lavoro di una squadra eccezionale -così il conduttore Ferdinando Avarino - un team sempre in prima linea e già al lavoro per il turno di ballottaggio e la prossima maratona del 18 ottobre"

Telequattro da record con la maratona elezioni di Ring nella giornata di spoglio dei voti. Oltre 115.000 spettatori hanno seguito lunedì la diretta dell'emittente del Gruppo Medianordest che ha costantemente aggiornato con collegamenti, dati e ospiti, l'andamento dello spoglio nei comuni principalmente di Trieste e Muggia oltre agli altri municipi al rinnovo in Friuli Venezia Giulia. "Un risultato che premia il lavoro di una squadra eccezionale - il commento di Ferdinando Avarino vicedirettore del Gruppo e conduttore di Ring - un team sempre in prima linea e già al lavoro per il turno di ballottaggio e la prossima maratona del 18 ottobre".