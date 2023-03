Tiare Shopping e parità di genere: una priorità per Ingka Centres

Nel 2019 Ingka Group, casa madre di Ingka Centres, ha presentato un piano globale per la parità di genere definendo gli obiettivi da perseguire. Il Gruppo Ingka ritiene, infatti, che tutte le persone debbano avere diritto a un eguale trattamento e a pari opportunità, indipendentemente dal genere.

Ingka Centres si propone di fornire ispirazione a tutti i propri collaboratori e di dimostrare il proprio impegno nell’offrire pari opportunità di crescita e di sviluppo professionale. Questo significa garantire le stesse opportunità sia alle donne che agli uomini e raggiungere un rapporto di genere del 50/50% in tutti i paesi, livelli e posizioni, compresi i consigli di amministrazione e i comitati di direzione.

I nuovi dati forniti da Ingka Centres rivelano che il 66% delle posizioni lavorative all’interno del Gruppo e oltre il 60% dei ruoli di leadership e delle posizioni dirigenziali, sono attualmente ricoperte da donne. Ma non sono solo le lavoratrici di Ingka Centres a essere considerate una priorità per l'azienda: ci sono numerose iniziative a livello globale ideate per sostenere le donne nelle comunità in cui Ingka Centres è presente.

“In Ingka Centres ci impegniamo a offrire a tutti pari opportunità di successo. Il nostro commitment verso il 50/50% si traduce in una paritaria presenza di donne in ruoli di leadership. Questo processo parte proprio dall'alto, con la nostra Managing Director Cindy M.G. Anderson, che guida il team di Ingka Centres". - ha dichiarato Giuliana Boiano, Meeting Place Manager di Tiare Shopping - “Attualmente, - continua Boiano - il 60% delle posizioni nel tema di Tiare Shopping è ricoperto da donne. Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora, consapevoli che sia solo l'inizio".

Oltre all’attenzione per la parità dei ruoli, Ingka Centres si impegna anche a garantire parità di retribuzione per tutti i collaboratori che ricoprono posizioni di pari valore. Ingka Centres è infatti membro della Equal Pay International Coalition (EPIC) e lo scorso anno ha avviato un percorso su scala globale per garantire la parità di retribuzione tra i sessi in tutto il Gruppo Ingka. Per ulteriori informazioni sulla parità di genere relative a Ingka Centres, visitate il sito.