In Carso la colossale scoperta dopo scavi durati oltre 20 anni

TRIESTE - Per il momento si sa "solo" che la scoperta è avvenuta il 13 gennaio, è tra quelle che cambiano la Storia e in quanto tali definite colossali. A scendere nei dettagli della notizia, è proprio il caso di dirlo, sarà l a Società Adriatica di Speleologia di Trieste che martedì 26 marzo presso il Circolo della stampa di corso Italia 13 (inizio ore 11) ha convocato una conferenza stampa in occasione della quale presenterà gli "inediti risultati dei lunghi scavi effettuati all'interno della grotta Luftloch di Trebiciano". Quello che si sa fino ad oggi è che l'operazione ha due firme, quelle degli speleologi Marco Restaino e Andrea Tamaro. Un lavoro durato oltre 20 anni e che, come spiegato dalla stessa Sas, "si colloca tra le scoperte esplorative e scientifiche più importanti negli ultimi decenni sul nostro territorio e che conferma ancora una volta la città di Trieste quale culla e fulcro della speleologia mondiale". Non resta che attendere martedì, come uno di quei giorni che hanno fatto la Storia della città.