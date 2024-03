L'agente dei servizi segreti Tiziana Barnobi è morta in una "delicata missione"

Tiziana Barnobi era a bordo della barca affondata nelle acque del lago Maggiore in quanto stava lavorando "allo svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi Collegati Esteri". La conferma che la cinquantatreenne triestina morta assieme al collega Claudio Alonzi il 28 maggio 2023 fosse un agente dei servizi segreti italiani è arrivata nei giorni scorsi da parte del governo italiano che, in una commemorazione ufficiale tenutasi a Roma, ha reso pubbliche le biografie delle due spie. A bordo dell'imbarcazione "Gooduria" quel giorno c'erano altre 21 persone, tutti appartenenti ai servizi di intelligence nazionali ed israeliani. Insomma, oggi viene ufficialmente dichiarato che la Barnobi - entrata nei servizi nel 2016 -, stava svolgendo il proprio lavoro.

Chi era a bordo della barca

Ufficialmente la barca si era ribaltata a causa di una violenta tromba d'aria. Oggi l'opinione pubblica viene a sapere che su quella imbarcazione - di proprietà di Claudio Carminati, indagato per i fatti - c'erano anche agenti del Mossad. Nell'incidente - o presunto tale - morì anche la moglie del Carminati, la cittadina russa Anya Bozhkova. Tra le ipotesi più accreditate ci sono due piste;: quella islamica o la caccia a qualche oligarca proprio di nazionalità russa. Secondo quanto viene riportato dai colleghi di Today, sui fatti aleggiano ancora diversi sospetti. "Sulla Gooduria erano state apportate modifiche non comunicate al Registro navale italiano, modifiche che ne avrebbero modificato la stabilità; le persone a bordo erano più di quelle consentite dalla capienza massima dello scafo e la navetta olandese, costruita nel 1982 non era registrata in Italia ma in Slovenia. Un fatto singolare, che inizialmente era stato ricondotto a ragioni fiscali".

Cosa dice la targa

Nella memoria che si legge sulla carta apposta dai servizi segreti si legge che la Barnobi era stata assunta "il 22 febbraio 2016" e che si era fin da subito contraddistinta per "competenza, riservatezza e altissimo senso del dovere e delle Istituzioni", tutte qualità che le avevano consentito di "essere impiegata in delicate e complesse missioni di ricerca informativa". La targa poi continua così: "L'approfondita conoscenza delle lingue veicolari e le innate capacità relazionali le valgono una proiezione operativa di respiro internazionale. In più circostanze fornisce il suo risolutivo contributo per il raggiungimento di prioritari obiettivi istituzionali meritando il vivo riconoscimento della comunità intelligence italiana, nonché di prestigiosi partner internazionali".