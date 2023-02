Tornano le campane a San Giovanni, completati i lavori nella chiesa

A San Giovanni rintoccheranno di nuovo le campane dopo la chiusura della torre campanaria per motivi di sicurezza nel 2021. Sono stati infatti completati i lavori da oltre 100mila euro per la sostituzione del castello campanario ammalorato e la ristrutturazione della facciata principale. Un intervento, come dichiarato dalle autorità presenti, "molto richiesto dalla comunità". Presenti il sindaco Roberto Dipiazza, l'assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, il Presidente della VI Circoscrizione Paolo Perini, il consigliere comunale Marcelo Medau, i tecnici del Comune di Trieste, il parroco della chiesa di San Giovanni Decollato, don Sergio Frausin e i rappresentanti delle ditte esecutrici dei lavori.

Svolti nell’ambito dell’Accordo Quadro Chiese 2021 nel periodo da agosto a dicembre 2022 per un costo complessivo di 116mila euro, i lavori hanno riguardato il restauro del paramento murario e, nel castello campanario, è stata eseguita la sostituzione dell’incastellatura metallica di sostegno delle campane e i relativi apparati con una nuova struttura, dotata di un sistema ammortizzato antivibrante.

"Dopo che le campane ci avevano fatto tanta compagnia come richiamo alla preghiera, soprattutto durante la pandemia, ai fedeli mancava tantissimo il loro suono”, ha dichiarato don Frausin, annunciando la presenza all’inaugurazione di domenica cinque febbraio di Monsignor Giampaolo Crepaldi, amministratore apostolico della Diocesi di Trieste fino all'insediamento del nuovo Vescovo, insieme al Sindaco Dipiazza e all’Assessore Lodi. La messa avrà luogo alle 11 e alle 12 saranno re - inaugurate le campane.