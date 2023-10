Al Bobbio il tradizionale Concerto di San Giusto della civica orchestra di fiati "G. Verdi"

TRIESTE - La Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" - Città di Trieste è lieta di presentare il suo tradizionale Concerto di San Giusto per celebrare insieme il Santo Patrono della nostra Città. Il "Concerto di San Giusto" si terrà venerdì 3 novembre con inizio alle ore 18 presso il Teatro Orazio Bobbio (via del Ghirlandaio, 12, Trieste). L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Il teatro apre al pubblico dalle ore 17.30. Il Concerto di San Giusto vedrà protagonista la Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" - Città di Trieste diretta dal Maestro Matteo Firmi. Il concerto si aprirà ovviamente con l’Inno a San Giusto di Giuseppe Sinico, l’inno della nostra Città che immancabilmente come avviene ogni anno darà il via in tutta la sua solennità al concerto. La Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" - Città di Trieste sarà diretta dal Maestro Matteo Firmi.

Il concerto sarà poi strutturato in due tempi e sarà un percorso immaginario che parte dall’America per arrivare in Europa e concludersi nuovamente oltreoceano. La prima parte del concerto intitolata “From U.S.A. ...” proporrà brani di grandi compositori quali Elgard, Verdi e Reed. La seconda parte del concerto invece sarà intitolata "...To the Stars" e proporrà anche brani da grandi pellicole e musical, con pezzi, tra gli altri, di George Gershwin e John Williams Il concerto, realizzato in coorganizzazione con il Comune di Trieste e con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, vanta inoltre l'appartenenza alla rassegna "Io sono Friuli-Venezia Giulia".