Trema la terra in Friuli, scossa di oltre 4 gradi

TRIESTE - Una scossa di terremoto di oltre 4 gradi della scala Richter, sentita in maniera chiara in tutto il Friuli Venezia Giulia. È quanto è stato registrato dal Centro di ricerche sismologiche dell'Ogs, questa sera poco dopo le 22:20. L'Ogs dà come epicentro una zona a cinque chilometri a sud ovest di Preone. La notizia è in aggiornamento