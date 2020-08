Maltempo e rami sui binari: ritardi e soppressioni a Monfalcone, Gorizia e Cervignano

Caduta di ramaglie sulla linea ferroviaria tra Cervignano e Ronchi in seguito alle condizioni di maltempo ancora in corso. A parire dalle 9 di stamattina, come comfermato da Trenitalia, il traffico è rallentato, diversi treni sono stati soppressi ed è stato attivato un servizio di autobus sotitutivi tra Cervignano e Monfalcone e tra Monfalcone e Udine. Coinvolta quindi anche Gorizia.

Si sono registrati ritardi fino a 110 minuti, come nel caso del treno RV 2210 da Trieste Centrale (9:16) a Venezia Santa Lucia (11:21). Negli altri casi ritardi fino a 60 minuti. Alle ore 15 la circolazione è stata ripristinata.

