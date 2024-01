Trieste non rinuncia alla festa, migliaia in piazza a salutare l'anno nuovo

TRIESTE - Migliaia di persone hanno atteso in piazza Unità lo scoccare della mezzanotte, celebrando l'arrivo del nuovo anno accompagnati da musica, danze e da un generale clima di festa. Alla fine ha avuto ragione il Comune che, a differenza di Gorizia, Monfalcone e Udine, ha "osato e vinto", queste le parole del sindaco Roberto Dipiazza. Al di là dei personali trionfalismi, la festa in piazza è riuscita e non si sono registrati particolari criticità. Nella notte sono stati soccorsi tre minori, mentre una ventina, come riporta Il Piccolo, i cassonetti per le immondizie dati alle fiamme in diverse zone della città. Un incidente si è verificato questa mattina in via Brigata Casale. Tre i feriti, non in pericolo di vita.