Trieste Airport: "Nel 2024 cresceremo del 40 per cento"

TRIESTE - Nel 2024, per il Trieste Airport si prevede "una crescita addirittura del 40 per rispetto al 2023" con "1,3 milioni di passeggeri" mentre l'anno scorso ci sono stati "932.000 passeggeri". Lo dichiara ad Ansa l'Ad Marco Consalvo a margine di una conferenza stampa, parlando di "un inizio di cambio profilo" per l'aeroporto, se le previsioni dovessero essere confermate. Già il dato 2023, ha spiegato Consalvo, ha rappresentato "il +20 per cento sul periodo pre-pandemia: una ripartenza molto forte" a fronte di una "crescita media nazionale che si è attestata sull'1-2 per cento".

E' stato inoltre annunciato che "l'obiettivo di crescita nei prossimi tre anni, dal '25 al '27, è di essere molto vicini a 2 milioni di passeggeri, un dato che cambia notevolmente il profilo dell'aeroporto, soprattutto in termini di destinazioni". Infatti, ha aggiunto l'ad di Trieste Airport, "ci piacerebbe tanto avere un aeroporto che nel 2027 abbia intorno a 50 destinazioni, una decina domestica e una quarantina internazionali", mentre attualmente ci sono "22 destinazioni, 9 domestiche e 13 internazionali".