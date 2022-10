Dipiazza sul futuro di porto vecchio: "Ormai non ci ferma più nessuno"

TRIESTE - Se alla fine non la cabinovia non si farà non perderà il sonno, ma Roberto Dipiazza è convinto che il progetto stia andando avanti e che l'opera contribuirà anche allo sviluppo di porto vecchio. "Ora abbiamo anche il governo" ha detto il sindaco a margine dell'inaugurazione della decima edizione del TriestEspresso Expo, la fiera del caffè che al Centro Congressi riunisce, da oggi a sabato, 160 espositori provenienti da tutto il mondo. Per il primo cittadino è "un po' riduttiva" l'alternativa di un "trenino da Barcola a Campo Marzio. Io accetto tutte le opinioni, ma qualcuno mi deve spiegare la valenza di questo progetto". Ma è soprattutto sull'area di porto vecchio che ci concentra il commento di Dipiazza.

"Non ci ferma più nessuno"

"Questa fiera dà un'immagine mondiale di Trieste" afferma, sottolineando come "il Centro Congressi è sold out fino la fine dell'anno e con prenotazioni anche per il biennio 2023-2024. Questo sarà il futuro". Dipiazza parla di "una fila incredibile di investitori, in dieci compreranno un magazzino di 17 mila metri quadrati, c'è un interesse incredibile nei confronti della città. Non faccio altro che ricevere telefonate e richieste da parte di investitori. Le agenzie immobiliari sono alle stelle, mi dicono 'sindaco dacci qualcosa da vendere'. Sono molto soddisfatto". Sugli sviluppi futuri e sui prossimi passi di porto vecchio, il primo cittadino ha concluso così: "Tra un paio di mesi apriremo la strada, poi andiamo avanti con il parco urbano. Sono molto ottimista, non ci ferma più nessuno".