TriestEspresso Expo invade il Porto vecchio, tutti pazzi per il caffè

TRIESTE - "Chi viene a TriestEspresso Expo lo fa per fare affari". A dirlo è Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia che questa mattina ha inaugurato la decima edizione dell'importante fiera triestina del caffè. All'interno del Centro Congressi del porto vecchio l'aroma che si respira non è solo quello della bevanda più consumata al mondo, ma anche e sopratutto quello degli interessi di un mercato vastissimo che dopo gli ultimi tre anni vissuti in maniera altalenante, oggi punta ad una rapida ripresa. A Trieste sono arrivati 160 espositori da 13 paesi (Italia, Tanzania, Spagna, Slovenia, Germania, Malta, Etiopia, Corea del Sud, Grecia, Belgio, Svizzera, Turchia e Brasile) e visitatori pre-registrati provenienti da più di 40 nazioni.

Organizzato dalla società in house della CdC Aries, con il contrbuto del Comune e del Convention and Visitor Bureau, e la collaborazione dell'Associazione Caffè Trieste, l'edizione inaugurata questa mattina si è aperta con la tavola rotonda dedicata alla sostenibilità e alle problematiche legate all'incertezza dell'ultimo periodo. "Il comparto è stato tra i più colpiti a causa dei lockdown, poi è arrivata la guerra dell’Ucraina, il caro materie prime ed energetiche. In questi giorni affronteremo diversi temi, perché per l’economia italiana il caffè è un settore con un valore economico e di immagine rilevante” così Paoletti.

Per l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi "Trieste sta emergendo dalla staticità e sta crescendo con le armi e la forza per andare avanti grazie all’ottima sinergia tra i vari enti. TriestEspresso Expo è una eccellenza ospitata al Tcc ma stiamo lavorando su molti fronti per continuare a far crescere la città”. Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro. "Trieste è sempre stata la capitale mondiale del caffè sia per la cultura con i caffè storici ma anche per il commercio. Economia circolare e sviluppo sostenibili sono temi indispensabili, abbiamo numerosi progetti in corso di realizzazione e vogliamo anticipare il green deal, come regione, al 2045 rispetto al 2050".