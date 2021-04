Trieste sbarca oltre i confini con una dedica ai suoi ristoratori: il nuovo numero di IES è realtà

Continua l'impegno di IES, magazine turistico realizzato in italiano e in inglese dalla Prandicom al fine di far conoscere Trieste ed il Friuli Venezia Giulia al di fuori dei propri confini naturali. Diffuso attraverso le più importanti agenzie del settore e nei punti informativi di Promoturismo di prossima riattivazione, la rivista diretta dal giornalista Giovanni Marzini è giunta alla dodicesima edizione con un'importante novità per ampliare la sua distribuzione all'estero. In virtù del supporto della SIOT, storico partner per la sua diffusione, IES è già presente in Austria e Germania e da questo numero lancia un'importante collaborazione con il triestino Alessandro Marino, segretario generale alla Camera di Commercio Italo-Germanica.

Il numero 12: tra territorio e nuove collaborazioni

"Sulla copertina del dodicesimo numero abbiamo titolato 'Trieste gourmet' - racconta Marzini - perché in questo periodo siamo tutti diventati un po' buongustai, trovando nel cibo la consolazione a queste settimane così difficili. Un numero che vogliamo dedicare proprio ai ristoratori perché abbiamo la certezza che torneremo a mangiare nei ristoranti, così da riassaporare l'idea di dirci nuovamente 'buon appetito'". Tra produttori del territorio, eleganti illustrazioni di Jan Sedmak e una galleria di suggestive immagini realizzate da Roberto Pastrovicchio, il numero di IES può contare anche sulla collaborazione con Pintaudi, storico laboratorio di pasticceria artigianale sito in zona industriale. "Nelle prossime consegne di prodotto fuori Trieste - racconta l'editore Federico Prandi - il magazine verrà donato come omaggio, così come farà anche Rosi Serli attraverso le spedizioni online". Infine, il dodicesimo numero di IES sarà regalato agli iscritti alla MittelEuropean Race, in programma a Trieste dal 14 al 16 maggio.