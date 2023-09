Torna Trieste Next con 300 scienziati: focus su un "mondo nuovo" e sostenibile

TRIESTE - Saranno 300 gli scienziati che stanno per arrivare in città con Trieste Next, il festival della ricerca scientifica in programma dal 22 al 24 settembre in 45 spazi espositivi in Piazza Unità. La 12esima edizione è stata presentata oggi, mercoledì 13 settembre, con il titolo “Un mondo nuovo. Scienza, cultura e innovazione per un futuro sostenibile”. Un futuro segnato dai cambiamenti climatici che ci obbligheranno a costruire un mondo nuovo, in una citazione dal best seller retrofuturista di Aldous Huxley. I relatori, scienziati, umanisti, scrittori e vip provenienti da ogni parte del mondo, si impegneranno a ricostruire i contorni di questo mondo tra nuovi fonti d'energia, intelligenza artificiale, biotecnologie, satelliti e robotica, transizione digitale e nuovi farmaci. Nell'ambito del festival sarà inoltre premiato il libro vincitore della prima edizione del premio Science Book of the Year, dedicato ai maestri della divulgazione scientifica.

Gli eventi saranno un centinaio e sono previste 65 attività per le scuole. Tra gli ospiti Andrea Rinaldo, vincitore dell’International Stockholm Water Prize 2023, definito il “Nobel dell’Acqua”, il parastronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) John McFall, Henry Sanderson e Paul Ekins, tra i maggiori esperti mondiali di geopolitica delle risorse, Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici e chief strategy officer di The Nature Conservancy, la più grande organizzazione ambientale al mondo, Ersilia Vaudo, astrofisica e chief diversity officer dell’Esa, Sandra Savaglio, celebre astrofisica dell’Università della Calabria, cui la rivista Time aveva dedicato una copertina, Chiara Valerio, nota scrittrice e saggista, e Bruce Bassett, cosmologo dell’African Institute for Matematical Science di Cape Town e autore del celebre saggio “La relatività a fumetti”.

Non solo conferenze ma anche grandi eventi, come il concerto della concerto della Ceman Orchestra, composta da 40 elementi provenienti da 12 diversi Paesi dell'Est Europa. L'evento è promosso dal Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area Science Park, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa). Ente co-promotore della manifestazione è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, l'assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio, Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università degli Studi di Trieste e presidente del comitato scientifico di Next, Antonio Maconi, direttore di Trieste Next, Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, Nicola Casagli, presidente dell’Ogs e Andrea Romanino, direttore della Sissa. Il programma completo su www.triestenext.it.