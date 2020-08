Trieste Running Festival "salta" al 2021 causa Covid 19

La 4. edizione del Trieste Running Festival è ufficialmente rinviata al 2021. La decisione è stata presa dagli organizzatori, l’Apd Miramar, alla luce dell’ impossibilità di riproporre l’evento entro la fine del 2020, considerando le misure di sicurezza in vigore per il contenimento dei contagi da Covid 19.

Le nuove date

La Trieste Silver Marathon, la mezza maratona giunta alla 25° edizione, si terrà quindi domenica 2 maggio 2021 e tutte le iscrizioni pervenute finora saranno ritenute valide. Nella stessa giornata, festeggiando così il grande ritorno di uno dei simboli più amati di Trieste, si correrà anche la Bavisela Family, la tradizionale non competitiva da Miramare a piazza Unità d’Italia. Il festival inizierà il 29 aprile con la Bavisela Young, la corsa dei bambini.

Carini: "Non ci sono le condizioni"

“Abbiamo valutato attentamente con le istituzioni locali e i nostri riferimenti sportivi tutte le possibilità - spiega Fabio Carini, presidente di Apd Miramar - concordando sul rinvio definitivo del venticinquennale della nostra spettacolare Mezza Maratona al prossimo anno in quanto non c’erano prima e non ci sono adesso le condizioni per assicurare uno svolgimento sereno e sostenibile di un evento di tale portata internazionale. È una scelta difficile quanto responsabile e garantista della salute e dei valori sportivi che sono alla base di ogni manifestazione organizzata da Apd Miramar. Stiamo comunque già lavorando affinché il prossimo maggio, Covid permettendo, Trieste possa rivivere al meglio il suo principale evento popolare che, va ricordato, richiama in Fvg quasi duemila runner e appassionati da tutta Italia e da oltre 40 Paesi di ogni parte del mondo. È ancora presto per annunciare le grandi novità in arrivo ma saranno certamente positive”.