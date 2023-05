Trieste Spring Run da oltre 5mila iscritti: trionfano Ekwam e Imanizabayo

TRIESTE - La Trieste Spring Run raduna 5mila iscritti, di cui oltre 3mila alla colorata Family, la corsa per tutta la famiglia, 1500 alla 21k, la corsa di punta da Duino a Piazza Unità, e 200 alla corsa con i pattini. Una grande festa dello sport con musica e colori, organizzata sall'Apd Miramar in collaborazione con l'Asd Trieste Atletica Aps con la co-organizzazione del Comune di Trieste, la collaborazione di Trieste Trasporti, il patrocinio della Regione e il sostegno di PromoturismoFvg e del Comune di Duino Aurisina. All'evento clou, la corsa 21k, hanno dominato i due favoriti: il keniano Abraham Ebenyo Ekwan (con un tempo di 1h03:55) e la ruandese Emeline Imanizabayo (1h13:29). Sul secondo gradino del podio maschile è salito l’azzurro dell’Aeronautica Militare Alessandro Giacobazzi (1h07:26) mentre la Trieste Atletica, società organizzatrice, ha conquistato il terzo posto con il nativo di Palmanova Tobia Beltrame (1h10:24) e anche la quarta posizione con Thomas Doney (1h10:52). Al quinto posto il croato Dino Vidmar (1h13:56). La classifica femminile vede al secondo posto la slovena Neja Kršinar dell’Ad Kladivar (1h17:04). Terzo posto per la friulana della Keep Moving Asd Erika Venturini (1h28:28).

Novità di quest'anno la 21K Trieste Roller Marathon, la corsa coi pattini curata dall’Asd Skating Club Comina di Pordenone, che per la categoria Agonistica vede al primo posto Salvatore Schillirò (Fulgor Puntese, 34:51), e Anna Giroldi dell'Asd Skating Club Comina. Così l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti: "I dati appena rilevati sul turismo ci confermano che il trend per il Friuli Venezia Giulia è in crescita e manifestazioni come queste, grandi feste dello sport, non possono che contribuire ad aumentare ancora l'attrattività della nostra regione".