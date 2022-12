Striscioni degli ultras contro la Triestina: "Finito il tempo delle chiacchiere"

TRIESTE - "Fuori i mercenari da Valmaura", "Fai l'arrogante in sala stampa, non hai coraggio abbastanza, affretta la tua partenza" e "E' finito il tempo di chiacchiere e opinioni, andate fuori tutti dai coglioni". E' questo l'ennesimo atto di dissenso e di contestazione nei confronti della dirigenza della Triestina, messo in scena nella notte dai gruppi di ultras rossoalabardati, Valmaura Defender e Curva Furlan. Gli striscioni sono stati affissi tra la tarda serata e la notte di ieri e testimoniano, ancora una volta, il clima pesante che si respira in zona stadio, da diverse settimane a questa parte. Chi scrive ha chiesto la replica alla società, ma al momento della pubblicazione dell'articolo non è pervenuta alcuna risposta.

