Triestina, annullata l'attesa conferenza, la società entra in silenzio stampa

TRIESTE - "La società Triestina calcio comunica di aver deciso di annullare la conferenza stampa indetta per domani presso la sala stampa dello stadio Nereo Rocco. Una decisione nata soprattutto nelle ultime ore dopo che i dirigenti, dal Presidente Simone Giacomini in poi, sono stati vittime di minacce esplicite, violente e pericolose. Una scelta fatta soprattutto per salvaguardare l’ordine pubblico e l’incolumità di ogni singolo individuo. Inoltre nella giornata di domani verrà emesso un comunicato stampa. Da questo momento la società (escluse la squadra primavera e femminile) rispetterà il silenzio stampa".

Con queste parole la società rossoalabardata ha motivato la decisione di annullare l'attesa conferenza stampa, in programma allo stadio Rocco nella giornata di domani 12 gennaio. Un incontro che sarebbe dovuto servire per fare luce sulle manovre di possibili nuovi soci, all'interno del consiglio di amministrazione. Nel pomeriggio il giornalista triestino Paolo Condò, attraverso un lungo thread su Twitter, aveva definito la situazione calcistica locale "un disastro senza precedenti". Sui social, invece, la scelta societaria ha innescato centinaia di commenti e di reazioni, molte delle quali di contrarietà. Nei giorni precedenti la comunicazione rossoalabardata aveva visto la pubblicazione di alcuni post su Instagram che i tifosi non avevano digerito. "Che cosa succederà?" con tanto di countdown e quel richiamo ai titoli degli organi di informazione locali, in occasione del salvataggio societario avvenuto dopo la tragica scomparsa di Mario Biasin.