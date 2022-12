Lancio di pomodori al Grezar, ennesimo striscione contro la Triestina: "Non valete niente"

TRIESTE - Il post parla chiaro ed indica che la "prossima volta saranno sacchi di m.". Non va per il sottile l'ormai continua contestazione nei confronti della Triestina calcio. Questa mattina è stata la curva Furlan (quella la firma) ad appendere l'ennesimo striscione fuori dallo stadio. "Trieste è gloriosa come la sua gente, voi non valete niente, fuori tutti" questo il testo. Assieme allo slogan (riportato nelle fotografie pubblicate dalla pagina Grido Libero, riconducibile al panorama ultras locale), è stata portata anche una cassetta piena di pomodori. In una foto si intravedono alcuni pomodori lanciati, dalla zona del palazzetto dello sport, in direzione del rettangolo verde dello stadio Grezar.

Il tutto nella giornata che segue la notizia pubblicata dal sito Tuttomercatoweb.com, smentita qualche ora dopo dalla stessa società, della possibile presenza di nuovi acquirenti. Dalle colonne de Il Piccolo (che fa parte del gruppo editoriale Gedi, che lo scorso luglio ha perfezionato l'acquisto del 30 per cento del capitale di Stardust, l'azienda dei proprietari della Triestina Calcio), il presidente Simone Giacomini ha affermato non esserci alcuna intenzione di vendere i "greghi".