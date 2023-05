Ricorso Piacenza su Triestina-Pergolettese, il Tribunale Federale lo rigetta

PIACENZA - Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il ricorso del Piacenza che chiedeva la sospensione dei playout per accertare i fatti emersi durante Pergolettese-Triestina. Il Tribunale, come riportano i colleghi de Il Piacenza, dice un “no” parziale, nel senso che specifica come non sia lui a dover decidere “dalla stessa documentazione depositata dalla società risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva” e “fissa per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale l’udienza del 9 maggio 2023”. Come a dire che le gare di andata si giocano regolarmente il 6 maggio, dopodiché il 9 maggio si deciderà se sospenderle. Esiste infatti un procedimento della Procura Federale che, come specificato dal comunicato stampa stesso, è a pieno titolo l’organo di giustizia atto a decidere.