Triestina vaccinata in Inghilterra viene esclusa dal Green Pass

Il caso è stato segnalato dal padre della ragazza, rientrata da Londra a giugno: "La vaccinazione è stata annotata come eseguita, ma il green pass non può essere rilasciato in quanto il numero di lotto del vaccino non è tra quelli riconosciuti dallo stato italiano".

L'Italia al momento non riconosce la validità dell'immunizzazione del sistema sanitario del Regno Unito e ai connazionali che si sono vaccinati in Gran Bretagna viene negato il Green Pass. Tra questi c'è anche una giovane triestina che ha lavorato a Londra fino ai primi di giugno e che ha completato il ciclo vaccinale con AstraZeneca pochi giorni prima di rientrare a Trieste.

La segnalazione arriva dal padre che ha contattato la redazione di TriestePrima per evidenziare il problema burocratico non da poco e richiedere una risposta dal Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore Riccardo Riccardi. "Mia figlia, vista anche la situazione in Inghilterra, ha ritenuto giusto e doveroso vaccinarsi e si è mossa già in aprile" scrive il padre. Una scelta dettata dal buonsenso che però non le ha permesso di ottenere la famosa certificazione verde. "Abbiamo contattato Asugi, la quale ci ha invitato ad andare al centro vaccinale con la documentazione inglese. Da quanto è emerso, la vaccinazione è stata annotata come eseguita, ma il green pass non può essere rilasciato in quanto il numero di lotto del vaccino non è tra quelli riconosciuti dallo stato italiano".

Una motivazione poco sensata, dato che il vaccino AstraZeneca è stato largamente usato anche nel nostro Paese: "Fosse stato lo Sputnik o il Sinovax, potrei essere d'accordo - conclude - ma mi sembra che dell'AstraZeneca in Italia siano state fatte qualche milione di dosi. Cosa dovrebbe fare adesso mia figlia? Rifare il ciclo vaccinale? O verrà considerata come non vaccinata? Chiedo cortesemente una solerte risposta".