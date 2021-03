Migliori parrucchieri d'Italia, ci sono anche tre triestini

Malisano by nella guida migliori parrucchieri d'Italia

„ La guida Top Hairsttylists d'Italia 2021, dedicata ai migliori parrucchieri del Paese, ha selezionato anche tre parrucchieri triestini. Si tratta di Antonella Lookmaker, Goran Viler Hair Spa e Mystere Parrucchieri. Da oltre 20 anni, la Top Hairstylists - Guida ai migliori parrucchieri d'Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità.

La guida

Si tratta di un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87 mila esistenti, con descrizione del titolare e del salo. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, fanno sapere i curatori, ma fatta in modo libero dalla redazione. Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l'innovazione apportata all'interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.

Le esigenze

La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo, contano ovviamente anche l'ambiente, l'accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia.

