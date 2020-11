Trovata morta in mare a Grignano: aveva 62 anni

Trovata morta in mare una signora triestina di 62 anni, al largo del primo porticciolo tra il bagno Sirena e il Riviera. Il tragico ritrovamento è stato segnalato alla Capitaneria di porto intorno alle 14.30. Dalle prime testimonianze risulta che la donna volesse fare un bagno nonostante le rigide temperature, e probabilmente un malore le è stato fatale. Di certo non una caduta accidentale poiché i suoi vestiti sono stati trovati a riva. Intervenuto un passante che, indossando una muta, è riuscito a portarla in terraferma. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla con un defibrillatore pubblico, disponibile nelle vicinanze, e all'arrivo del 118 la donna è stata trovata già senza vita.

Gallery