Trovato un corpo senza vita vicino alla stazione di Ronchi Sud

Trovato il corpo senza vita di un uomo nei pressi della stazione di Ronchi sud. Come riporta Il Piccolo, il corpo è stato rinvenuto vicino al binario in direzione Venezia questa mattina, lunedì 21 dicembre, sul lato che si affaccia sul parcheggio posteriore del centro commerciale Belforte di Monfalcone. Sul posto la Polizia ferroviaria e i Vigili del fuoco. Due regionali da e per Venezia hanno subito ritardi.