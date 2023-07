Tragedia a Grado, trovata in acqua una persona senza vita: è la seconda in pochi giorni

GRADO - Un'altra tragedia nelle acque di Grado: è stato trovato il corpo senza vita di una persona nelle acque al largo del Banco d'Orio. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio: la capitaneria di porto di Grado è intervenuta presso Porto San Vito insieme a un'ambulanza del 118, per la constatazione del decesso. Non sono ancora note le generalità del deceduto. A dare l'allarme è stato l'equipaggio di una barca, che ha visto la salma galleggiare in acqua e ha chiamato il numero di emergenza 112. La sala operativa Sores ha quindi inviato i soccorsi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. Solo qualche giorno fa un turista tedesco 61enne ha perso la vita ed è stato trovato in acqua esanime il giorno dopo. Notizia in aggiornamento.