Maxi truffa alle assicurazioni, latitante arrestato mentre tenta di fuggire

TRIESTE - Un cinquantanovenne di nazionalità romena è stato arrestato dai carabinieri di Opicina in quanto ricercato dalle autorità svizzere per una condanna a dieci anni di carcere per truffa. L'uomo è stato rintracciato al confine con la Slovenia dai militari dell'Arma mentre si trovava a bordo di un pullman di linea diretto in Romania. Il malvivente si era reso protagonista di una truffa del valore di un milione e seicentomila franchi ai danni di assicurazioni svizzere. Le autorità svizzere lo rintracciano in Spagna dopo circa sei anni, ma quando viene avviata la procedura per l'estradizione, ecco che l'uomo fugge nuovamente. L'uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di via Coroneo.