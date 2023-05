"Disastro" di via Mazzini, Federalberghi: "Danni per migliaia di euro"

TRIESTE - "Sono almeno tre gli hotel che sono rimasti senza acqua fino alle 14 di oggi a causa della rottura di una tubatura in via Mazzini. Un incidente che ha provocato danni che ammontano a diverse migliaia di euro" . E' questo il resoconto parziale fornito dal presidente di Federalberghi Guerrino Lanci. “Le strutture non possono lavorare senza acqua - ha spiegato Lanci -. Se non puoi fornire un servizio, devi riproteggere il cliente ad un'altra struttura. A questo vanno aggiunte le spese per il trasferimento, i rimborsi per partenze anticipate e quelli parziali".

"Spero sia prevista un'assicurazione per rimborsare quantomeno i danni diretti - ha aggiunto il presidente di Federalberghi -. Al di là dell'odore e dell'acqua, il problema più grave è stato avere gli hotel allagati". Stando a quanto dichiarato da Lanci, i numeri sono destinati ad aumentare, dato che al momento non è ancora stata quantificata l'entità totale delle perdite economiche subite dalle strutture alberghiere.