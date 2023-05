Proseguono i lavori in via Mazzini, parte del centro ancora senza acqua

"I lavori di scavo e intervento sulla rete sono proseguiti tutta la notte e hanno evidenziato un'entità del danno superiore alle attese. Le utenze interessate sono quelle evidenziate ieri ovvero piazza della Repubblica, via Santa Caterina, via Bellini fino all’incrocio con via Filzi, piazza Sant'Antonio". Così Acegas sul "disastro" causato dalla rottura di una tubatura in via Mazzini, all'angolo con piazza della Repubblica. "Il ripristino del servizio - scrivono - è previsto per il tardo pomeriggio. Si segnala che è attiva la fontanella di piazza Sant’Antonio per le necessità più urgenti". Sul posto si è visto anche il neoassessore all'Urbanistica Michele Babuder.

Le linee del servizio pubblico deviate

Nel frattempo rimangono alti i disagi nella zona, su tutti il traffico del servizio pubblico che ha subito deviazioni. "Il percorso della linea 10 - scrive il Comune di Trieste - è limitato in piazza Goldoni (capolinea in via Pellico): le corse non raggiungono piazza Tommaseo; la linea 9 da piazza Goldoni percorre la galleria de Sandrinelli e la galleria San Vito per raggiungere il capolinea di largo Irneri (non percorre le rive); tutte le altre linee sono deviate per corso Italia in direzione di piazza Goldoni e per via Valdirivo in direzione rive; le linee 5, 11 e 25 non transitano per piazza Goldoni ma da via della Ginnastica svoltano a destra direttamente in via Carducci".