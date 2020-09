Ubriaco in monopattino e con un coltello in borsa: denunciato 25enne

Girava in monopattino in viale XX Settembre, ma era ubriaco e nascondeva un coltello in borsa. È successo questa notte: la Volante ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica e per il possesso ingiustificato di un coltello a serramanico un triestino del 1995. È stato fermato e identificato in viale XX Settembre a bordo di un monopattino elettrico. Contrario al controllo, ha iniziato ad insultare e a minacciare gli operatori. Nel suo borsello è stato trovato un coltello successivamente sequestrato.

Visto il suo stato di alterazione alcolica, è stato sottoposto all’alcoltest risultato positivo. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. È stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.