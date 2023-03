Fedriga contro Ugo Rossi: il tribunale "blocca" il processo per diffamazione

UDINE - “Il processo che mi vedeva imputato con parte civile la Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del Presidente Massimiliano Fedriga, si è concluso direttamente stamattina con “non doversi procedere” a mio favore, in considerazione, da quel che ho capito, che il processo non doveva essere neanche iniziato”. Lo dichiara il consigliere Ugo Rossi (M3V) all’indomani dell'udienza che lo vedeva accusato di diffamazione in seguito ad alcune sue dichiarazioni in Consiglio comunale nel novembre del 2021 (poi riproposte su alcuni post Telegram). In quell’occasione Rossi aveva parlato di “Terapie intensive fantasma all’ospedale di Palmanova” citando due inchieste riportate da 'La Verità' e 'Fuori dal coro'. Il presidente Fedriga ha quindi sporto querela per diffamazione contro il consigliere e ieri il Tribunale di Udine ha dichiarato l’improcedibilità. Rossi è stato difeso dall’avvocato Filippo Teglia.