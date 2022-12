Ugo Rossi di nuovo alla sbarra: inizia il terzo processo, altri due nel 2023

"La persecuzione politica nei miei confronti non si è fermata. Il sette dicembre inizierà un terzo processo, e altri due a inizio 2023 oltre a quelli già in corso". Lo dichiara Ugo Rossi sui suoi canali social. La prossima udienza vede il consigliere comunale del Movimento 3V imputato come presunto organizzatore della fiaccolata del 24 aprile, per la quale non sarebbe stato dato preavviso alla Questura (articolo 18 Tulps). Lo stesso giorno sarà processato per un sit in in piazza Cavana per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzioni relative al mancato uso della mascherina.

Rossi dichiara inoltre di essere intervenuto, nei giorni scorsi, alla quindicesima sessione delle Nazioni Unite dedicata alle minoranze. "Nel mio intervento - spiega - ho denunciato la persecuzione politica che sto subendo a seguito del mio impegno politico a difesa dei diritti umani".