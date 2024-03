Inchiesta Unabomber, coinvolte una trentina di persone

TRIESTE - Tutto rinviato al prossimo 14 ottobre, tra circa sette mesi. L'udienza convocata dal gip di Trieste Luigi Dainotti per il caso Unabomber ha fatto emergere, come scrive Ansa, il possibile coinvolgimento di ulteriori 20 persone, rispetto agli undici indagati in origine. In totale, scrive l'agenzia "dovrebbero essere 31 le persone coinvolte" che, tuttavia, "non risultano indagate". I nomi "non nuovi" delle 20 persone "figurerebbero in un allegato degli atti d'inchiesta", così risulterebbe ai legali di alcuni dei soggetti indagati presenti oggi in aula.