"Fuori Leonardo e Israele dall'università", occupata una sede in centro

TRIESTE - Ancora mobilitazioni sul fronte universitario. Dopo il blitz effettuato alcuni mesi fa all'interno della facoltà di Economia, gli studenti hanno occupato la sede dell'ateneo giuliano di androna Baciocchi. I fatti sono avvenuti ieri 19 marzo. La decisione è stata presa per rispondere alla chiamata dei Giovani palestinesi contro la guerra che ormai dal 7 ottobre imperversa nella striscia di Gaza. L'organizzazione palestinese ha indetto infatti la "Israeli genocide week", chiedendo che vengano messe in atto forme di protesta contro il genocidio e contro Israele. Gli studenti universitari hanno quindi deciso di occupare la struttura che ospita il Dipartimento di studi umanistici. "Se l'università ci nega gli spazi di discussione noi ce li prendiamo" scrivono in una nota diffusa alla stampa. "Vogliamo rimettere in discussione le macchine della cultura che forniscono alla guerra la giustificazione ideologica e gli strumenti scientifici". Per questo motivo gli universitari, su esempio degli studenti di Bari, hanno individuato in Leonardo Spa "l'elemento esplicito di complicità delle università con l'industria bellica". Sul posto anche la Digos.