Usa largo Riborgo come toilette: sanzionato turista 23enne

Nella tarda serata di ieri la Polizia di Stato ha sanzionato un cittadino tedesco del 1997 per aver urinato sul suolo pubblico. Il comunitario è stato sorpreso da una Volante della Questura in largo Riborgo mentre si trovava in compagnia di altre due persone. Dopo l’identificazione, è stato congedato.

