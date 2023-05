Ruba la pistola alla guardia giurata e rapina la banca

VERTENEGLIO (Croazia) - E' di questa mattina la notizia di una rapina a mano armata avvenuta all'interno della banca di Verteneglio, nell'Istria croata. A riportare la notizia è il quotidiano Glas Istre. Verso le 10:30 un uomo sarebbe entrato all'interno di una banca e avrebbe disarmato la guardia giurata presente sul posto. Non ci sono feriti. Le indagini sono in corso. L'uomo sarebbe scappato subito dopo. "Non è la prima volta che succede" così alcuni residenti della località istriana.