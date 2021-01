Asfaltatura in via Battisti, i lavori mandano il traffico in tilt

Nella prima mattinata di oggi 29 gennaio i lavori di asfaltatura previsti in via Battisti hanno mandato il traffico in tilt. Iniziata lunedì 25 gennaio, l'operazione ha causato disagi alla circolazione delle vetture dall'intersezione con via Carducci a largo Giardino con moltissimi di automobilisti costretti ad aspettare le indicazioni della Polizia Locale presente lungo tutta l'arteria per agevolare il flusso.

Una decisione, seppur annunciata dal Comune di Trieste e dall'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, che ha mandato su tutte le furie moltissimi cittadini che hanno manifestato il loro disappunto anche sui social. "Ma l'idea de asfaltar le strade in pieno inverno vien da qualche genio incompreso del comun, o fa parte della campagna elettorale?" questo il primo commento apparso sulla pagina di "Te son de Trieste se..." seguito dai tentativi di spiegazione da parte di altri utenti: "Lavorano di giorno perchè di notte le temperature sono troppo rigide si è scontrato con un dialettale "Disemo che più che altro i podeva farlo in altri orari senza paralizzar mezza città".